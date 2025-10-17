Samsun'da Motosiklet Dolmuşla Çarpıştı: Sürücü Yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, motosikletin dolmuşla çarpışması sonucu 16 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
A.U'nun (16) kullandığı 55 ATG 225 plakalı motosiklet, 19 Mayıs Bulvarı'nda aynı yönde seyreden Soner Ö. idaresindeki 55 D 0599 plakalı dolmuşla çarpıştı.
Kazada ters dönen motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.
Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Motosiklet sürücüsüne, "Önünde giden araçları yeterli ve güvenli mesafeden izlememek" maddesinden işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel