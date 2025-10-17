Haberler

Samsun'da Motosiklet Dolmuşa Çarptı, Sürücü Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde dolmuşa arkadan çarpan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan genç sürücüye, kaza nedeniyle kusurlu bulundu.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde dolmuşa arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Arda U. (16), yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Arda U.'nun kontrolündeki 55 ATG 225 plakalı motosiklet, aynı şeritte seyir halindeki Soner Ö.'nün kullandığı 55 D 0594 plakalı dolmuşa arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen motosikletin sürücüsü Arda U., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Polisin ilk kaza raporunda, motosiklet sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Önlerinde giden araçları yeterli ve güvenli bir mesafeden izlememek' maddesinden kusurlu bulundu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
