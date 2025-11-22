Samsun'da Motosiklet-Cip Kazasında İki Kişi Yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde ciple çarpışan motosiklet sürücüsü ve yolcusunun ağır yaralandığı bildirildi. Olay, Yibitaş ışıklı kavşakta gerçekleşti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Muhsin Yıldız'ın kullandığı 55 H 6668 plakalı cip ile İsmail Kuru (65) idaresindeki 55 ANH 796 plakalı motosiklet, Samsun Ankara kara yolu Toybelen mevkisi Yibitaş ışıklı kavşakta çarpıştı.
Savrularak refüje devrilen motosikletin sürücüsü ile beraberindeki eşi Fatma Kuru (61) ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çiftin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel