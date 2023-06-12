Samsun'da Motorlu Taşıtlar E-Sınavında Kopya Çekmek İçin Düzenek Bulundu

Samsun'da motorlu taşıtlar e-sınavına girecek olan bir kişinin üst aramasında kopya çekmek için kurulu düzenek bulundu. Polis, soruşturmayı derinleştirerek kopya işlemini organize ettiği tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda kopya çekme düzenekleri ve silahlar ele geçirildi.

SAMSUN'da, R.T.'nin, motorlu taşıtlar e-sınavına girerken yapılan üst aramasında, kopya çekmek için kurulu düzenek bulundu. Soruşturmayı derinleştiren polis, R.T. ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Lisesi'nde meydana geldi. Motorlu taşıtlar e-sınavına girecek olan R.T.'nin üst aramasında, kopya çekmek için kurulu düzenek bulundu. Soruşturmayı derinleştiren polis, kopya işlemini organize ettiği tespit edilen kişilerin Bafra ilçesindeki ikamet ve araçlarında arama yaptı. Aramalarda kulaklık, kamera sistemi ve wifi cihazlarından oluşan kopya çekme düzenekleri, 3 kurusıkı tabanca, 2 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan R.T., D.G. ve F.G. hakkında, 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri hakkında kanuna ve ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçlarından yasal işlem başlatıldı.