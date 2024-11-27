Samsun'da Model Birleşmiş Milletler Etkinliği Gerçekleştirildi

Samsun'da lise öğrencileri, Model Birleşmiş Milletler (MUN) etkinliğinde yaklaşık 125 ülkenin temsilcilerini canlandırarak sorunlara çözümler aradı.

Samsun Anadolu Lisesi (SAL) tarafından düzenlenen ve 200 öğrencinin katıldığı 3 gün süren Model Birleşmiş Milletler etkinliğinde 9-10-11. sınıf öğrencileri dünyada yaşanan güncel sorunları ve çözüm yollarını tartıştı.

Okulun İngilizce öğretmenleri Arzu Gerçek Uzun, Aybanu Tandoğan ve Nuran Özay Demir'in proje koordinatörlüğünü yaptığı etkinliğe, Samsun Anadolu Lisesi dışında birçok farklı liseden öğrenci katıldı. Etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem de kendilerini geliştirdi.

Proje koordinatörlerinden Nuran Özay Demir, yaptığı yazılı açıklamada, etkinlikte öğrencilerin dünya meseleleri hakkında konuştuğunu, temsil ettikleri ülkelerinin bakış açılarını savunmaya ve birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmaya çalıştığını belirtti.

Demir, öğrencilerin dünyadaki uyuşturucu trafiği, insanlar üzerindeki maddi ve manevi etkileri, çocuk işçiliği, modern kölelik, İkinci Dünya Savaşı, Ukrayna ve Rusya Savaşı, Filistin İsrail Savaşı, erken yaşta evlilik, çevre ve sürdürülebilirlik gibi konuları masaya yatırdığını belirtti.

Öğrencilerin etkinlikte farklı kazanımlar elde ettiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin iletişim ve sunum becerilerini geliştirme, araştırma ve analiz yeteneği kazanma, liderlik ve takım çalışması, küresel sorunlara duyarlılık, diplomasi ve müzakere becerileri, uluslararası ilişkiler ve diplomasiye ilgi, zaman yönetimi ve organizasyon becerileri gelişti. Özetle, MUN etkinliği öğrencilere sadece akademik bilgi kazandırmakla kalmadı aynı zamanda kişisel gelişim, sosyal sorumluluk ve küresel sorunlara duyarlılık açısından da önemli bir katkı sağladı. Bu etkinlik, öğrencilerin dünya vatandaşları olarak yetişmesine yardımcı oldu."