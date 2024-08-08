Samsun'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sanayi sitesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkez İlkadım Sanayi Sitesi'nde bulunan mobilya üretim ve satışının yapıldığı 3 katlı mağazanın 2. katındaki imalathane bölümünde sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede bölgeye gelerek yangına müdahale etti.

İmalathanenin çalışanları giriş katta bulunan mobilyaları sokağa taşıyarak yanmaktan kurtardı.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.