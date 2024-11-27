Samsun'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, çevredeki başka bir imalathaneye de sıçradı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Kirazlık Mahallesi Sahil Caddesi 1035 Sokak'ta bulunan mobilya imalathanesinin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Büyüyen yangın, yanında bulunan başka mobilya imalathanesine de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hasar oluşan imalathanelerdeki soğutma çalışmaları sürüyor.