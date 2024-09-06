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Samsun'da Mobilya İmalathanesinde İkinci Kez Yangın Çıktı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde bir ay içerisinde ikinci kez yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki mobilya imalathanesinde bir ayda ikinci kez yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlkadım Sanayi Sitesi'ndeki 3 katlı mobilya mağazasında, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, yangın, mağazanın 1'inci katındaki imalathanede çıktı. İşçilerin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, mağazanın 3'üncü katına da sıçrayan yangını 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Mağazada hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, aynı imalathanede 8 Ağustos'ta da yangın çıktığı ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekkeköy İtfaiye Samsun

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