Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Mobil Trafik Eğitim Aracı ile 28 Bin Öğrenciye Eğitim Verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, Mobil Trafik Eğitim Aracı ile 28 bin 505 öğrenciye trafik eğitimi sağladı. Eğitimler kırsal bölgelerdeki 11 ilkokulda devam ediyor.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Mobil Trafik Eğitim Aracı ile 28 bin 505 öğrencinin eğitim aldığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Trafik Jandarma Timlerinin yeni eğitim öğretim yılı kapsamında denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Geçen yıl İl Jandarma Komutanlığının envanterine katılan Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile bugüne kadar 317 okulda 28 bin 505 öğrenciye ulaşıldı.

Bu eğitim öğretim yılının başlamasıyla trafik eğitimlerine devam eden Mobil Trafik Eğitim Aracı ile Alaçam, Atakum, Canik, Çarşamba, Havza ve Vezirköprü ilçelerindeki kırsal bölgelerde bulunan 11 ilkokulda 724 öğrenciye eğitim verildi.

Ekipler, öğrencilere trafik dedektifleri boyama kitabı ve çeşitli hediyeler de verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay, denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Jandarma samsun Eğitim Sağlık Güncel trafik

Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha

 Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

Diyanet, Narin'in köyündeki imam için harekete geçti

 Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma
Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul su kesintisi sorgulama 18 Eylül! İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangisi? Tupperware iflas mı etti? Tupperware battı mı? Kızıl Goncalar 2. Sezon ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar 2. sezon afişi yayınlandı mı? Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? İbrahim Tatlıses'in kızı kim? Kuruluş Osman bu akşam var mı? 18 Eylül ATV yayın akışı, Kuruluş Osman yeni sezon bölümü yayınlanacak mı? Antalya hava durumu 18 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak? Anayasanın 4. Maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi nelerdir? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi? Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in düğün kareleri… FB- GS derbisi maç bilet fiyatları ne kadar? Passolig maç bileti satın al! Icardi derbide oynayacak mı? Fenerbahçe- Galatasaray derbisi kadrosunda Icardi var mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });