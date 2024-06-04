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Samsun'da Minikler Atık Malzemelerle Defile Düzenledi

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Samsun'da Türkiye Çevre Haftası kapsamında minikler, atık malzemelerden hazırlanan kıyafetlerle defile düzenledi. Etkinlikte ayrıca dans gösterileri de sunuldu.

Samsun'da, Türkiye Çevre Haftası kapsamında minikler, atık malzemelerden hazırlanan kıyafetlerle defile düzenledi.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün organizesinde çeşitli kurum ve çevre derneklerinin işbirliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Kurumların atölye çalışmalarını da sergilediği etkinlik kapsamında, Atakum Halide Adıvar Anaokulu 4-6 yaş grubu öğrencileri, atık malzemelerden hazırlanın kıyafetlerle defile sundu.

Atakum Halide Adıvar Anaokulu öğretmenlerinden Sevilay Özata, defile sonrası gazetecilere, geri dönüşüm malzemelerinden defile için yaklaşık 2 hafta çalıştıklarını söyledi.

Kostümlerin öğrenci ile velilerinin desteğiyle hazırlandığını belirten Özata, "Bu malzemelerin çöp olmadığını, keyifli hale getirilebileceğini görmüş oldular. Amacımız atık malzemelerin geri dönüştürülerek tekrar kullanılabileceğini öğretmekti çocuklara. Örneğin bir karton kutuyu atmak yerine çok güzel bir kostüme dönüşeceğini çocuklar görmüş oldu." ifadelerini kullandı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından Mehteran Takımı ile dans gösterileri de sunuldu.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Tevfik Akçay, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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