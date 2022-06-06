Samsun'da minikler atık kumaşlardan dikilen kıyafetlerle defile yaptı - Haberler

Samsun'da minikler atık kumaşlardan dikilen kıyafetlerle defile yaptı Samsun'da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında minikler çıktıkları defilede "geri dönüşüme" dikkat çekti. Samsun'da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında minikler çıktıkları defilede "geri dönüşüme" dikkat çekti. Canik Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün organizesinde çeşitli kurum ve çevreci derneklerin iş birliğinde Samsun Millet Bahçesi Sıfır Atık Köyü'nde " Canik'te Çevre Şenliği" düzenlendi. Şenlikte defileye çıkan 4-6 yaş arası çocuklar, Canik Belediyesinin açtığı dikiş kurslarında atık kumaşlardan dikilen kıyafetleri sergiledi. Ellerinde, "Doğal hayatı koru", "Gelecek için bir adım at", "Geri dönüşüm çevre dostu olmaktır", "Eğitimli bir insan çevresinden sorumludur" yazılı pankartlar taşıyan çocuklar, geri dönüşümün önemine vurgu yaptı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hayata geçirdikleri Orman Okulu Projesi, Sıfır Atık Köyü Projesi, Yeşil Kulübe Projesi, Atık Getirme Merkezi Projesi ile gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedeflediklerini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında yaptıkları çalışmalarla toplumda farkındalığı artırmayı amaçladıklarını vurguladı. Şenlikte, özel bir tiyatro topluluğu "Atık Adası" adlı oyunu sahneledi. Etkinliğin sonunda miniklere tohum topu dağıtıldı, dondurma ikram edildi. Etkinlikte, minikleri velileri de yalnız bırakmadı. AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel Türkiye Samsun Canik Güncel Haberler

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