Samsun'da minibüsün su kanalına devrildiği kazada 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Samsun'un Terme ilçesinde minibüsün su kanalına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Samsun'un Terme ilçesinde minibüsün su kanalına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. G.A.K. (46) yönetimindeki 55 C 7159 plakalı minibüs, Muratlı Mahallesi Şuayip Köprüsü mevkisinde su kanalına devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan İhsan Can K. (17), Özkan E. (45) ve Ümit Y. (23) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Çarşamba Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Öte yandan sürücü G.A.K'nin 2,19 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaynak: AA / Güncel Samsun Güncel Haberler

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