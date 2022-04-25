Samsun'da minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Çarşamba-Ayvacık kara yolu Beyyenice mevkisinde Kemal S. yönetimindeki 55 E 0819 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi.
Kazada yaralanan Kemal S'nin (53) ile Hava S. (52) 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Yaşar Karaman - Güncel