Samsun'da minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

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Samsun'da minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'da minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Çarşamba-Ayvacık kara yolu Beyyenice mevkisinde Kemal S. yönetimindeki 55 E 0819 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi.

Kazada yaralanan Kemal S'nin (53) ile Hava S. (52) 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba, Minibüs, Samsun, Güncel, Haberler

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