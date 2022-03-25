Samsun'da minibüsün beton çite çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da minibüsün beton çite çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da minibüsün beton çite çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde minibüsün beton çite çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

VEZİRKÖPRÜ, SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde minibüsün beton çite çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bahri Tural idaresindeki 55 H 6716 plakalı minibüs, Havza- Vezirköprü kara yolu Güvenbeli Geçidi mevkisinde yoldan çıkarak tarlanın içinde bulunan beton çitlere çarptı.

Araçta bulunan ve yaralanan Emine (26), Şehri (48) ve Bahri Buğra Tural (4), sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'da minibüsün beton çite çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Samsun'da minibüsün beton çite çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Vezirköprü, Minibüs, Samsun, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title