Samsun'da minibüsün beton çite çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
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Samsun'un Havza ilçesinde minibüsün beton çite çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
VEZİRKÖPRÜ, SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde minibüsün beton çite çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bahri Tural idaresindeki 55 H 6716 plakalı minibüs, Havza- Vezirköprü kara yolu Güvenbeli Geçidi mevkisinde yoldan çıkarak tarlanın içinde bulunan beton çitlere çarptı.
Araçta bulunan ve yaralanan Emine (26), Şehri (48) ve Bahri Buğra Tural (4), sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.