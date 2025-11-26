Samsun'da Minibüste 650 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Samsun'un Havza ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 650 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Sürücü M.B. gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleşen çalışmada, Havza'da M.B. (44) yönetimindeki minibüs durduruldu.
Yapılan aramada araç içindeki süngerlerin arasına gizlenmiş 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel