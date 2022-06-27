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Samsun'da minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'da minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir minibüse düzenlenen silahlı saldırı sonucu biri kadın 2 kişi ağır yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir minibüse düzenlenen silahlı saldırı sonucu biri kadın 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.T. (39) idaresindeki minibüse Tilkili Mahallesi'nde seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tüfek ve tabancayla ateş açıldı.

Mermi ve saçmaların isabet ettiği minibüsün sürücüsü S.T. ile araçta bulunan N.Ç. (37) isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan S.T. ve N.Ç, kaldırıldıkları Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Jandarma Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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