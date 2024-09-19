Samsun'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Songül T'nin (34) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Güzelyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı Polis Okulu Kavşağı'nda, Mahmut S. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile minibüste bulunan Furkan U. (27), Hakan E. (25), Orhan Can B. (27) ve Samet K. (28) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.