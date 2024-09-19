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Samsun'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Samsun'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Songül T'nin (34) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Güzelyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı Polis Okulu Kavşağı'nda, Mahmut S. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile minibüste bulunan Furkan U. (27), Hakan E. (25), Orhan Can B. (27) ve Samet K. (28) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Otomobil Atakum samsun

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