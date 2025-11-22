Samsun'da Minibüs Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs tıra arkadan çarptı. 49 yaşındaki yolcu hayatını kaybederken, sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun'un Terme ilçesinde minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sabit B. (53) yönetimindeki 53 EK 137 plakalı minibüs, Samsun-Ordu kara yolunda seyreden Selçuk A. idaresindeki 52 AFF 543 plakalı tırın 52 AFF 542 plakalı dorsesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, minibüste yolcu olarak bulunan Gökmen Akçam'ın (49) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücü, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.