Haberler

Samsun'da Minibüs-TIR Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'da Minibüs-TIR Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu 49 yaşındaki Gökmen Akçam hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAMSUN'un Terme ilçesinde minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada Gökmen Akçam (49) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Terme ilçesi Akçay mevkisi Samsun-Ordu kara yolunun 81'inci kilometresinde meydana geldi. Sabit B.'nin (53) kullandığı 53 EK 137 plakalı minibüs, önünde seyreden Selçuk A.'nın (38) kontrolündeki 52 AFF 543 plakalı TIR'ın 52 AFF 542 plakalı römorkuna arkadan çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrollerde, minibüsteki yolcu Gökmen Akçam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 sürücü, Terme Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Akçam'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.