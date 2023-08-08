Samsun'da Minibüs Şarampole Devrildi: 13 Yaralı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Gökçeli mevkii Çarşamba ? Ayvacık karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, fındık işçilerini taşıyan Oktay Zengin'in kullandığı 55 RM 466 plakalı minibüs seyir halindeyken, yoldan karşıya geçmek isteyen bir kişiye çarpmamak için manevra yaparak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada, minibüste bulunan 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sağlık ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.