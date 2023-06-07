Samsun'da minibüs kavşakta iki araca çarptı: 7 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Kolay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Bayram G. idaresindeki 55 M 5502 plakalı minibüs, kavşakta Ömer Sever'in kullandığı 55 DP 377 plakalı otomobil ve Umut Çelik yönetimindeki 55 TK 156 plakalı minibüse çarptı. Kazada sürücü Ömer Sever ve araçlarda yolcu olarak bulunan Ahmet Can Şener, Cevahir Çelik, Ayşe Keskinkılıç, Hasan Bülbül, Asiye Basdil ve Didem Taş yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.