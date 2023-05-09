Samsun'da minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
İrfan Alnıaçık'ın (51) kullandığı 55 JL 215 plakalı minibüs, Fatih Mahallesi Çatal Kaldırımı mevkisinde Yasemin Çağlayan (30) idaresindeki 55 NC 868 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada refüje çıkan ve yaralanan otomobilin sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel