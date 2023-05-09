Üye Girişi
Haberi Paylaş
Samsun'da minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'da minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

İrfan Alnıaçık'ın (51) kullandığı 55 JL 215 plakalı minibüs, Fatih Mahallesi Çatal Kaldırımı mevkisinde Yasemin Çağlayan (30) idaresindeki 55 NC 868 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada refüje çıkan ve yaralanan otomobilin sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Samsun Fatih Bafra Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title