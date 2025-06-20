Samsun'da Meyve Suyu Kutusunda Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meyve suyu ve süt kutusunda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesindeki iki adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada meyve suyu ve süt kutusunda 648 uyuşturucu hap, 7,85 gram sentetik uyuşturucu ve 10 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan N.Y. (38) ve B.K. (20) emniyete götürüldü.