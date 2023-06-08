SAMSUN'DA MEYDANA GELEN HEYELANDA MAHSUR KALAN VATANDAŞ EVİN ÜZERİNE YIKILSA ÖLMÜŞTÜK

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda evlerinin önündeki istinat duvarı ve yolun çökmesi üzerine mahsur kalan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşadıkları o anları anlatan Muzaffer Yeni, Büyük bir gürültü oldu. Evimizin önü bir anda toprak yığıntısı ile doldu. Allah'a şükrediyoruz ki evin üzerine yıkılmadı. Evin üzerine yıkılsa ölmüştük dedi.

Samsun'da, hafta başında etkili olan sağanak sonrası yaşanan sel felaketinde birçok vatandaş mağdur oldu. Özellikle kırsal mahallelerde yaşanan heyelanlar, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yağış ve heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kalanların yardımına Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri koştu. Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahada aktif olarak görev yaparak mağduriyetlerin giderilmesi için çaba gösterdi.

Şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen toprak kaymaları sonucu kapanan mahalle yolları ise Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Atakum ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana gelen toprak kaymasından dolayı bir evin önündeki istinat duvarı ve yolun çökmesi sonucu evlerinde mahsur kalan 2 kişi ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarıldı.

'EVİN ÜZERİNE YIKILSA ÖLMÜŞTÜK'

Yaşadığı anları anlatan Muzaffer Yeni, Büyük bir gürültü oldu. Evimizin önü bir anda toprak yığıntısı ile doldu. Allah'a şükrediyoruz ki evin üzerine yıkılmadı. Evin üzerine yıkılsa ölmüştük. Eşimle dedik ki herhalde 'Biz burada kalacağız, öleceğiz.' Ama kardeşlerim Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ulaştı. Sağ olsunlar onlar da geldi. Bizi mahsur kaldığımız yerden kurtardı. Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar dedi.

Toprak kaymasının ardından ağabeyine ulaşamaması üzerine 112'yi arayıp yardım istediklerini söyleyen Mustafa Yeni ise İhbarın ardından Büyükşehir Belediyesi ile irtibat kurduk hemen. Allah razı olsun hemen geldiler. Evin önündeki toprağı çektiler. Ağabeyim ve yengem evden dışarı çıkabildi. Yollar kapalıydı hızla çalıştılar açtılar ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Salıpazarı ilçesi Karacaören yolunda da meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol ekiplerin yaptığı çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı. Toprak kayması sonrasında hızla bölgeye ulaşan ekipler hızla çalışma yaparak kısa sürede yolu tekrar ulaşıma açtı.