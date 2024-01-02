Samsun'da mevzuata aykırı araç cezalandırıldı

Samsun'un Yakakent ilçesinde mevzuata aykırı sesli ve ışıklı cihaz bulunan aracın sahibine cezai işlem uygulandı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen uygulama sırasında durdurulan bir araçta mevzuata aykırı sesli ve ışıklı cihaz tespit edildi.

Ekipler, araç sahibine cezai işlem uyguladı, cihaz ise söktürüldü.