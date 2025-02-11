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Samsun'da Metruk Yapılar Yıkıldı

Samsun'da Metruk Yapılar Yıkıldı
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Havza Belediyesi, çevreye tehdit oluşturan metruk bina ve depoyu yıkarak halkın güvenliğini sağlamak için önleyici tedbirler aldı.

Samsun'da Havza Belediyesi ekipleri tarafından güvenli olmadığı belirlenen metruk yapı yıkıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından uzun süredir kullanılmadığı tespit edilen ve çevreye tehdit oluşturan İnönü Mahallesi'nde bulunan tek katlı metruk bina ile kullanılmayan bir depo, Havza Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Havza Belediyesinden yapılan açıklamada, halkın asayiş ve güvenliğinin öncelikli olarak ele alındığı, olumsuz olayların önüne geçmek ve önleyici tedbirler kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde tespit edilen güvensiz ve metruk binaların yıkımlarının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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