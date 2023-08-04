Samsun'da Metamfetamin Bulunan Şüpheli Tutuklandı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde geçen yıl aralık ayında ele geçirdilen 40 gram metamfetamin maddesinde parmak izi bulunan Erkan T.(38), dün yakalanarak gözaltına alındı. Erkan T., bugün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl aalık ayında yaptıkları takip ve çalışmalar neticesinde İlkadım ilçesindeki bir adreste 40 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Yapılan incelemelerde çıkan parmak izinin Erkan T.?ye ait olduğu belirlendi. Dün evinde uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)