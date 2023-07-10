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Samsun'da merkezli organize suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı kararı

Güncel Haberler

Samsun merkezli organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli bazı illeri de kapsayan organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da merkezli organize suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı kararı

SAMSUN - Samsun merkezli organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli bazı illeri de kapsayan organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Güncel

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı Samsun Güncel Haberler

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