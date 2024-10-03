Samsun'da Meme Kanseri Bilinçlendirme Etkinlikleri Düzenlendi

Samsun'da, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM birimi tarafından 1-31 Ekim "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" etkinliği kapsamında farkındalığı arttırıcı eğitim toplantıları düzenledi, açılan stantlarda kadınlar bilgilendirildi.

Seminerlerde uzmanlarca, meme kanserinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda en sık görülen ve yaşam kaybına neden olan kanser türü olduğu, kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık yüzde 25'ini meme kanserinin oluşturduğu anlatıldı.

Sağlıklı yaşam için sebze ve meyveden zengin beslenme, haftada en az 150 dakika yürüme gibi orta düzey fiziksel aktivite yapma, sağlıklı kiloda olma, sigara ve alkolden uzak durmanın önemi aktırıldı.

Kendi kendine meme muayenesi yapmak, klinik meme muayenesi yaptırmak ve mamografi çektirmenin erken tanı için, 20-40 yaşları arasında ayda bir gerekli görüldüğünde mamografi çektirilmesi gerektiği kaydedildi.

Ekim ayı boyunca Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM birimi tarafından gelen gruplara ve danışanlara mamografi çekimi yapılacak.