Samsun'da Mazot Hırsızlığı Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da merkezli Bolu ve Trabzon illerini kapsayan araçlardan mazot hırsızlığı operasyonu ile ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çalıntı malzemeler de ele geçirildi.

Samsun'da merkezli Bolu ve Trabzon illerini kapsayan araçlardan mazot hırsızlığı operasyonu ile ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da farklı tarihlerde tırların dorselerinden 900 litre mazot, 24 adet lastik ve jant ile termoking cihazı ve akü çalınmasıyla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah Samsun merkez ve Bolu ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Samsun'da 4 kişi, Trabzon ve Bolu'da 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişinin ikametinde yapılan aramada, 1 adet kuru sıkıcı tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet tır jantı, 2 adet tır jant kapağı, 1 adet tıra ait plaka ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi hakkında, "otodan hırsızlık, mala zarar verme ve suç eşyasının satın alınması' suçlarından yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN