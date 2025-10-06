Haberler

Samsun'da Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde bir masaj salonuna yapılan operasyonda fuhuş yapılmakta olduğu tespit edildi. Operasyonda 3 kişi ifadeleri alınmak üzere götürülürken, iş yeri sahipleri de suçlamalarla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince merkez Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde, iş yerinde fuhuş yapıldığının tespit edilmesi üzerine 3 kişi ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İş yeri sahipleri A.K. (27) ve A.K. (41) de "fuhşa teşvik, yer ve imkan sağlama" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
