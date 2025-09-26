Haberler

Samsun'da Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İlgili masaj salonunda çalışan 5 kişi de ifade vermek üzere emniyete götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen bir masaj salonuna operasyon düzenledi. 24 Eylül'de düzenlenen operasyonda, iş yeri çalışanı D.K. (26) ve masöz Ş.S. (22) gözaltına alındı. Öte yandan iş yerinde masöz olarak çalışan 5 kişi, bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
