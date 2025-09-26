Samsun'da Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen bir masaj salonuna operasyon düzenledi. 24 Eylül'de düzenlenen operasyonda, iş yeri çalışanı D.K. (26) ve masöz Ş.S. (22) gözaltına alındı. Öte yandan iş yerinde masöz olarak çalışan 5 kişi, bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Soruşturma sürüyor.