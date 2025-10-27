Samsun'da Marketten Yiyecek ve İçki Çalan İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un Canik ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, marketten 2 bin 627 lira değerinde yiyecek ve içki çaldığı belirlenen bir kadın ve erkek gözaltına alındı.
Olay, dün Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İ.M. (24) ve kız arkadaşı K.T. (24), alışveriş merkezinde bulunan bir markete girdi. İkili, buradaki 2 bin 627 lira değerindeki yiyecek ve içki alıp çantasına koydu. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, şüphelileri yakalayıp polise haber verdi. Olay yerine giden Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.
