Samsun'da Market Çalışanları Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir marketin deposunda çalışan 15 kişi, yedikleri yemek sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve çalışanların yedikleri yemekten zehirlendikleri üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde market deposunda çalışan 15 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Irmaksırtı Mahallesi'ndeki marketin deposunda çalışan 15 kişi, yedikleri yemek sonrası fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan çalışanların, yedikleri yemekten zehirlendikleri üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.