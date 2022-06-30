Samsun'da mantar toplamaya giden kişi dere yatağında ölü bulundu Samsun'un Ladik ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu. Samsun'un Ladik ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu. Dün Küpecik Mahallesi'ndeki evinden mantar toplamak için ayrılan K.G'nin geri dönmemesi üzerine eşi S.G, jandarmaya kayıp ihbarı yaptı. Bunun üzerine K.G'nin bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri ile mahalle sakinleri, gece bölgede arama çalışmalarına başladı. Dron ve iz takip köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda K.G, sabah saatlerinde Küpecik Mahallesi Eskiköy mevkisindeki dere yatağında su içinde hareketsiz şekilde bulundu. İncelemede K.G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. AA / Recep Bilek - Güncel Samsun Güncel Haberler

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