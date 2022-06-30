Samsun'da mantar toplamaya giden kişi dere yatağında ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da mantar toplamaya giden kişi dere yatağında ölü bulundu

AA - Recep Bilek - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da mantar toplamaya giden kişi dere yatağında ölü bulundu

Samsun'un Ladik ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu.

Samsun'un Ladik ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu.

Dün Küpecik Mahallesi'ndeki evinden mantar toplamak için ayrılan K.G'nin geri dönmemesi üzerine eşi S.G, jandarmaya kayıp ihbarı yaptı.

Bunun üzerine K.G'nin bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri ile mahalle sakinleri, gece bölgede arama çalışmalarına başladı.

Dron ve iz takip köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda K.G, sabah saatlerinde Küpecik Mahallesi Eskiköy mevkisindeki dere yatağında su içinde hareketsiz şekilde bulundu.

İncelemede K.G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

AA / Recep Bilek - Güncel

Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title