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Samsun'da Makina ve Otomotiv Yan Sanayi için Hazırlık Toplantısı

Samsun'da Makina ve Otomotiv Yan Sanayi için Hazırlık Toplantısı
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Samsun'da Makina, Otomotiv Yan Sanayi Kümelenmesi Çalıştayı'nın ikinci hazırlık toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kursların açılması ve projelerin uygulanması için önemli kararlar alındı.

Samsun'da Makina, Otomotiv Yan Sanayi Kümelenmesi Çalıştayı'nın ikinci hazırlık toplantısı düzenlendi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Derebahçe Atölyelerinde Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kaynakçı ve diğer kursların açılması için Makine Mühendisleri Odası ve Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokuluna görev verildi.

Eğitim projesinin Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve Ar-Ge Müdürlüğü tarafından projelendirilmesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenmesine, çalıştayda sunulacak projenin adının "Samsun Makina ve Otomotiv Sanayine Hazır" olmasına, çalıştayda endüstri 4.0 tanıtım filmi gösterimi yapılmasına, işletmelerin Ulusal Staj Programına kayıt olmalarına, Model Fabrika'nın çalıştaya entegrasyonunun sağlanmasına karar verildi.

Toplantının ardından atölyeleri gezen Vali Tavlı, OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kemal Yıldızlı'dan bilgi aldı.

Tavlı, genç nüfusu, nitelikli iş gücü, meslek liseleri ve meslek yüksekokullarıyla Samsun'un üretim ve sanayi noktasında büyük bir potansiyel barındırdığını kaydetti.

Toplantıya, Vali Tavlı'nı yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğa, OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik MYO Müdürü Prof. Dr. Kemal Yıldızlı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, KOSGEB İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, Samsun Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Eyüp Aydın, Merkez OSB Müdürü Hakan Tütüncüoğlu katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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