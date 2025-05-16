Samsun'da Makas Atan Sürücüye 9 Bin Lira Ceza

Samsun'da Makas Atan Sürücüye 9 Bin Lira Ceza
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Samsun'da trafiği tehlikeye sokan bir sürücüye 9 bin 267 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine sürücüyü tespit ederek yakaladı.

Samsun'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan otomobil sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bir otomobil sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü E.Ç. (28) yakalandı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirmek" maddesinden 9 bin 267 lira idari para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine de geçici olarak el konuldu.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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