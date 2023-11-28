Samsun'da Makaron Operasyonu: 96 Bin 600 Adet Makaron Ele Geçirildi

Samsun'un Havza ilçesinde polis bir ikamete yaptığı baskında 96 bin 600 adet makaron ele geçirdi. Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan aramalarda tütün sarma makinesi, sigara yapımında kullanılan kompresör, hassas terazi, boş ve dolu makaronlar ile kıyılmış tütün ele geçirdi.

Samsun'un Havza ilçesinde polis bir ikamete yaptığı baskında 96 bin 600 adet makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir ikamete baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 3 adet tütün sarma makinesi, 3 adet sigara yapımında kullanılan kompresör, 1 adet hassas terazi, 70 bin adet boş makaron, 26 bin 600 adet dolu makaron ve 38,5 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı. - SAMSUN