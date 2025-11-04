Samsun'da Lösemili Çocuklara Destek İçin 'Umut İçin Sür' Etkinliği Düzenlendi

Samsun'da lösemili çocuklara destek olmak ve farkındalık oluşturmak için "Umut İçin Sür" etkinliği düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı iş birliğiyle faaliyet gösteren LÖSEV Fayda Topluluğu, lösemili çocuklara destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, danışman öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşegül Kuş ve Fayda Projesi personelinin desteğiyle öğrenciler, üniversite kampüsünde bisiklet turu yaptı. Yaşam Merkezi'nden Diş Hekimliği Fakültesi'ne kadar uzanan parkurda öğrenciler, sağlıklı yaşam bilincine dikkat çekerek kampüsü turuncuya boyadı.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çekin Kurnaz, "Lösemiyle mücadele eden çocuklarımızın yanında olmak hepimizin insanlık görevidir. Öğrencilerimizin bu tür sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alması bizleri gururlandırıyor. Farkındalık oluşturmak sadece bir günle sınırlı kalmamalı, yaşamın her alanına yayılmalıdır. Üniversite olarak bu tür etkinlikleri her zaman destekliyoruz. Emeği geçen tüm öğrenci ve akademisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

LÖSEV Fayda Topluluğu üyeleri ise, lösemili çocukların sesi olmak için pedal çevirdiklerini ifade ederek, etkinliğin farkındalık oluşturmadaki önemini vurguladı.