Samsun'da LÖSAM yararına kermes düzenlendi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar (LÖSAM) yararına kermes düzenlendi. Atatürk Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen kermeste öğretmenler, veliler ve öğrenciler hazırladıkları yöresel ürünlerini satışa sundu. Kermese katılan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, kesmesi düzenleyenleri tebrik ederek, 'Stantları gezdik ve herkes emeğini ve alın terlerini ortaya koyarak destek olmaya çalışmış. İlçemiz bu tarz sosyal sorumluluk çalışmalarına destek noktasında gerçekten de çok bilinçli.' dedi. Kermese Topaloğlu'nun yanı sıra 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ve 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol da katıldı. Kermesin gelirlerinin LÖSAM'a verileceği öğrenildi.