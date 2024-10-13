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Samsun'da Lise Öğrencilerine Deprem Tatbikatı ve Çadır Kurma Eğitimi

Samsun'da Lise Öğrencilerine Deprem Tatbikatı ve Çadır Kurma Eğitimi
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Samsun'daki Aziz Atik Fen Lisesi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle deprem tatbikatı ve çadır kurma eğitimi düzenlendi. Eğitimde, depremler sırasında neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.

Samsun'da lise öğrencileriyle deprem tatbikatı ve çadır kurma eğitimi gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılay, 13 Ekim Uluslararası Afet Riski Azaltma Günü etkinlikleri kapsamında, dayanıklı bir gelecek için 'yeni nesli güçlendirmek' temasıyla ülke genelinde tatbikat ve eğitimler yapıldı.

Samsun'daki Aziz Atik Fen Lisesi'nde de deprem tatbikatı yapıldı ve çadır kurma eğitimi verildi.

Tatbikatta öncelikle, yaşanabilecek depremlere karşı bulunulan yerde nasıl davranılacağı, gerçeğe uygun olarak sirenler eşliğinde tahliye işlemi ve çadır kurma teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban, "Eğitimler, Afet Müdahale Uzmanı Burak Arslan tarafından gerçekleştirilmiştir. Günümüzde toplumun afet bilincinin yüksek olması ile zararlarının azaltılabileceği gibi gençlerimiz aracılığıyla bu bilincin topluma yayılması konusunda bu eğitimleri önemsiyor ve destekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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