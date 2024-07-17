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Samsun'da Lastiği Patlayan Otomobilin Kaza Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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SAMSUN'un Bafra ilçesinde lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre; Maksut Saat'in kullandığı 55 JF 417 plakalı otomobilin seyir sırasında lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Saat'in kullandığı otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Saat ile yanındaki Gürcan Ersin (26) ve Osman Bülbül (25) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Bülbül, kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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