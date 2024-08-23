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Samsun'da kuyumcuya silahlı saldırı girişimi: 7 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kuyumcuya yönelik silahlı saldırı girişimiyle ilgili olarak biri kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Saldırganın silahının ateş almadığı için olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis, saldırıyı planlayan ve kuyumcudan haraç almaya çalışan şüphelileri yakaladı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kuyumcuya yönelik silahlı saldırı girişimi ile ilgili biri kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, motosiklet kasklı ve cerrahi eldivenli bir kişi, 20 Ağustos'ta İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir kuyumcuya gelip içeridekilere silah doğrulttu.

Tetiğe basmasına rağmen silahın ateş almaması üzerine zanlı, kendisini bekleyen motosikletle olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine yürüttükleri çalışmada, olay yerinden kaçan sahte plakalı motosikleti, Zeytinlik Mahallesi Havuzbaşı Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçtığı belirlenen aracı Samsun-Ankara kara yolu Toybelen kavşağında durdurdu.

Operasyonda araçtaki 3 kişiyi yakalayan ekipler, birçok suç kaydı bulunan şüphelilerin Ankara'dan geldiğini ve sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerle olayı gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren polis, silahı kullanan A.S. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen biri kadın 3 kişiyi daha yakaladı.

Emniyete götürülen zanlıların, kuyumcudan 10 milyon lira haraç almaya çalıştıkları için saldırıyı planladıkları öne sürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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