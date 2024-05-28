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Samsun'da Kuyumcuları Dolandıran 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da iki kuyumcuyu sahte altın satarak dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada çeşitli miktarda altın ve para ele geçirildi.

Samsun'da kuyumcuları sahte altın satarak dolandıran 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde iki kuyumcunun sahte altın satın aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde kuyumculara toplam 18 bin 500 liraya sahte altın satan Y.K. (30), H.K. (33) ve M.T'nin (48) yakalanması için çalışma yürüttü.

Üç şüpheli, Amasya'da yakalanarak Samsun'a getirildi.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 25 bin 285 lira, 4 altın bilezik, 65 santimetre altın zincir, 1 Cumhuriyet altını, 1 çeyrek altın, 3 altın yüzük ve 3 çift altın küpe ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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