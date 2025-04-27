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Samsun'da Kuyumculara Sahte Altın Satan İki Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Kuyumculara Sahte Altın Satan İki Şüpheli Yakalandı
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Samsun'da kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, yapılan bir ihbar sonrası yakalandı. Ekipler, kuyumcuları gezerek sahte ürün satmaya çalışan şüphelilerin yakalanma anlarını kameraya kaydetti.

SAMSUN'da kuyumculara sahte altın satarak dolandıran 2 şüpheli, suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 2 kuyumcunun dükkanına müşteri olarak gelen bir kişinin altın zincirlerinin sahte olduğunu fark edip yaptığı ihbar üzerine çalışma yürüttü. Ekiplerin çalışmasında, 2 kişinin kuyumcuları gezerek sahte altın satmaya çalıştıkları ve Terme ilçesine doğru yola çıktıkları belirlendi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda ilçedeki bir kuyumcuya sahte altın satmak isteyen H.Y.K. (49) ile dışarda gözcülük yaptığı sırada arkadaşının yakalandığını görüp kaçan O.K. (49) yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 325 bin lira, 1 altın zincir, 6 çeyrek altın ve 1 yarım altın ele geçirildi. Şüphelilerin kuyumculara sahte altın sattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekiplerin kontrolünde, şüphelilerin daha önce de aynı suçu işledikleri, başka bir kentten Samsun'a geldikleri ve Çarşamba'da 2, Terme'de 2 ve İlkadım'da ise 1 kişiyi mağdur ettikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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