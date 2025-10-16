Haberler

Samsun'da Kuyumcudan Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kuyumcudan 50 gram altın çalan U.Ş. (30) güvenlik kameralarındaki görüntülerden tespit edilerek yakalandı. Ele geçirilen altın kuyumcuya teslim edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Kale Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki bir kuyumcudan 50 gram altın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tezgahın üzerinden altını çalan şüphelinin U.Ş. (30) olduğunu belirledi. Zanlı, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ele geçirilen altın ise kuyumcuya teslim edildi.

Şüphelinin kuyumcudan altını çaldığı anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, kuyumcuya müşteri gibi giren şüphelinin, altını çaldıktan sonra ayrıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
