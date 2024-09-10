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Samsun'da Kuyu Kazma Çalışmasında Göçük: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir kuyu açma çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucunda cansız bedenlere ulaşıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, kuyu açma çalışmasında kayan toprağın altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Evrenuşağı Mahallesi Çınarlık mevkisinde bir fındık tarlasında su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı.

Kuyu açmak amacıyla çalışan Sabri Bayraktar ile Mustafa Aydın, toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye görevlileri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda 2 kişinin cenazesine ulaşıldı. Bulunduğu yerden çıkarılan cenazeler, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı da bölgede inceleme gerçekleştirdi.

İncelemelerin ardından açılan kuyu, iş makineleriyle kapatıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AA muhabirine, göçüğün bir kuyu kazısında yaşandığını belirtti.

İlk bilgilere göre 2 kişinin kuyu kazdığının, 1 kişinin de dışarıda beklediğinin anlaşıldığını anlatan Doğan, "Göçük oluşunca haber veriyorlar. AFAD, belediye, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde hızlı bir çalışma yürüttü. İş makinelerinin çalışması sonucu vatandaşların cansız bedenine ulaşıldı." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Acil Durum Belediye İtfaiye samsun Güncel Yaşam Bafra Kaza

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