Samsun'da Kuvvetli Rüzgar Ağaç Devrildi, Araç Hasar Gördü

Samsun'da Kuvvetli Rüzgar Ağaç Devrildi, Araç Hasar Gördü
Samsun'un İlkadım ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Olayda araçta hasar oluştu, bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 08.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Abdülhak Hamit Caddesi'nde meydana geldi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki Mustafa Kocaman'a ait 55 ANK 590 plakalı otomobilin üzerine düştü. Araçta hasar oluşurken, ihbarla bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı, belediye ekipleri ise devrilen ağacı keserek kaldırdı. Hasar gören araç da vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
