Samsun'da Kurusıkı Tabancaları Ateşli Silaha Dönüştüren İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da, kurusıkı tabancaların ateşli silaha dönüştürülmesinin önlenmesi amacıyla düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca ve 3 fişek ele geçirildi.
Samsun'da kurusıkı tabancayı silaha dönüştüren 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kurusıkı tabancaların ateşli silaha dönüştürülmesinin önlenmesi ve dönüştürülen silahların tespitine yönelik çalışma yürütüldü.
Atakum ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ikamette yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca ile 3 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel