Samsun'da Kurşunlama Olayı: 190 Bin Liraya Anlaşma

Samsun'un Atakum ilçesinde Hakkı Kerem Topal isimli genç, husumetli olduğu V.Y.'nin otomobilini 190 bin lira karşılığında kurşunladı. Olayla ilgili olarak Hakkı Kerem Topal tutuklanırken, azmettirici S.N.Ş. de gözaltına alındı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 190 bin lira karşılığında V.Y.'nin (35) otomobilini kurşunlayan Hakkı Kerem Topal (19) tutuklandı. Şüphelinin V.Y.'nin başına tabanca dayadığı fakat tutukluk yaptığı öne sürüldü. Şüpheli ile azmettirici arasında telefonla aracılık yapan S.N.Ş. (19) isimli kadın da gözaltına alındı.

Olay, çarşamba günü, saat 23.00 sıralarında, Güzelyalı Mahallesi 3014'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hakkı Kerem Topal, husumetlisi V.Y.'ye ait 34 FAK 830 plakalı otomobile tabancayla ateş açıp, kaçtı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, otomobilin arka camına ve tamponuna kurşun isabet ettiği tespit edildi. Şüpheli kaçarken polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Topal'ın üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ile 1 şarjör ve 4 mermi ele geçirildi. İncelemelerde bazı tanıkların da şüphelinin otomobile ateş ettikten sonra tabancayı V.Y.'nin başına dayadığını, tabancanın tutukluk yaptığını öne sürdüğü belirtildi.

Şüpheli Hakkı Kerem Topal ise ifadesinde olayı 190 bin lira karşılığında yaptığını söyledi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Topal, çıkarıldığı hakimlik tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

Soruşturmanın devamında ekipler, azmettiriciyle şüpheli arasında telefon ile aracılık yaptığı tespit edilen S.N.Ş.'yi de gözaltına aldı. Azmettiricinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
